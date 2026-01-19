Tavares si avvicina alla Turchia, il Besiktas sta spingendo con la Lazio. Le novità

Nuno Tavares, laterale portoghese della Lazio, è in uscita: nei prossimi giorni è atteso l’assalto decisivo del Besiktas per trovare l’intesa

Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio sembra sempre più indirizzato verso una cessione. Il terzino sinistro portoghese, arrivato con grandi aspettative, potrebbe dire addio al club biancoceleste nei prossimi giorni, con una trattativa in corso con il Besiktas.

La Lazio cerca di massimizzare il guadagno su Nuno Tavares

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, sta cercando di massimizzare il guadagno per la cessione di Nuno Tavares, poiché il club biancoceleste dovrà cedere il 35% della somma incassata per il trasferimento all’Arsenal.

Il futuro di Tavares: interessi dall’Arabia Saudita

Nonostante l’intesa con il Besiktas sembri essere quella più probabile, ci sono ancora degli interessi sullo sfondo, soprattutto da parte di club arabi. Le offerte dall’Arabia Saudita potrebbero rappresentare un ostacolo, ma la Lazio sta cercando di capire quale soluzione possa portare il maggior ritorno economico. Nonostante il club turco sia in pole position, le dinamiche di mercato potrebbero riservare sorprese.

La Lazio al lavoro per chiudere la trattativa

Angelo Fabiani è al lavoro per cercare di ottenere la miglior offerta possibile, ma la priorità resta quella di risolvere rapidamente la situazione, anche per pianificare al meglio gli altri movimenti di mercato della Lazio.

