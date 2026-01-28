Tavares fa le valigie? Appuntamento rimandato ai primi di febbraio

Nuno Tavares è stato sondato da diverse squadre, ma non è ancora arrivata un’offerta convincente per la Lazio: ecco cosa filtra sul portoghese

La Lazio sta vivendo una situazione di incertezze sul futuro di Nuno Tavares, esterno portoghese che potrebbe dire addio alla Capitale in questa finestra di mercato. Il calciomercato è ormai alle battute finali, e uno dei nomi più discussi in casa biancoceleste è proprio quello del classe 2000!

Tavares, cosa fai?

Diverse squadre si sono fatte avanti per Nuno Tavares. Il Como ha chiesto informazioni al club biancoceleste, ma finora non ha avanzato alcuna proposta concreta. Un altro club che ha manifestato un interesse per il giocatore è il Besiktas, che si è dichiarato pronto a prelevarlo. Tuttavia, il club turco dovrà superare eventuali ostacoli per concretizzare l’affare.

In aggiunta, si parla di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, ma i contatti con i club sauditi sembrano essere ancora in una fase di stallo, con i negoziati che non hanno ancora preso una piega decisiva.

Il destino di Nuno Tavares: una decisione imminente



La verità è che Nuno Tavares sta vivendo un periodo di incertezze, e il suo futuro potrebbe essere deciso nei giorni conclusivi della sessione di calciomercato. Mentre le voci si susseguono, la Lazio deve decidere se lasciarlo partire o tenerlo a disposizione per il tecnico Maurizio Sarri. Al momento, il calciatore non è più una priorità nella rosa, ma il suo addio potrebbe avvenire solo con una proposta vantaggiosa.

