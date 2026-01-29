Tavares Besiktas, i turchi fanno sul serio! Si può chiudere entro lunedì: i dettagli

Tavares Besiktas, i turchi accelerano per convincere l’esterno portoghese: lunedì si potrebbe chiudere. I dettagli

La Lazio entra nel vivo della sua operazione sfoltimento rosa, concentrandosi con decisione sul mercato in uscita. Tra i nomi caldi pronti a salutare Formello, quello di Nuno Tavares è diventato improvvisamente il più chiacchierato delle ultime ore. L’esterno portoghese sembra ormai destinato a una nuova avventura lontano dalla Capitale, con la Turchia che preme sull’acceleratore.

Il futuro di Nuno Tavares tra Turchia e Arabia

Nonostante l’interesse mostrato da diverse compagini, la corsa per accaparrarsi le prestazioni del terzino si è ristretta drasticamente. Oltre ai sondaggi degli arabi dell’Al Ittihad e alla suggestione italiana rappresentata dal Como, è il Besiktas ad aver rotto gli indugi. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club di Istanbul sta facendo sul serio, mettendo sul piatto una proposta concreta per convincere il calciatore a trasferirsi nel campionato turco.

Nuno Tavares e il pressing decisivo del Besiktas

I contatti si sono intensificati nelle ultime ore, segnando un punto di svolta nella trattativa. La dirigenza turca sta lavorando ai fianchi dell’entourage di Nuno Tavares per superare le ultime resistenze e ottenere il “sì” definitivo. Il giocatore, inizialmente dubbioso, starebbe valutando con crescente apertura il progetto tecnico offerto dalle “Aquile Nere”, attratto dalla possibilità di giocare con continuità in un club storico e ambizioso.

Lunedì la deadline per la cessione di Nuno Tavares

Il tempo stringe e la fumata bianca potrebbe arrivare molto prima del previsto. Le indiscrezioni suggeriscono che l’operazione possa concludersi addirittura entro lunedì prossimo. Per la Lazio, la partenza di Nuno Tavares rappresenterebbe un passaggio fondamentale per snellire il monte ingaggi e liberare spazio per eventuali colpi last-minute in entrata, confermando la volontà del club di ridefinire le gerarchie sulle corsie esterne.

