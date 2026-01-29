Connect with us

Przyborek Lazio, ecco per quando è previsto l’arrivo in città! Le info sulle visite mediche

Published

2 ore ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Przyborek Lazio, ci siamo quasi! Il giocatore è atteso in città nella giornata di domani! Le ultime novità sulle visite mediche: il punto

La Lazio accelera sul mercato e si assicura uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo. Dopo una trattativa intensa, il club biancoceleste ha concluso l’accordo per il trasferimento di Adrian Przyborek, trequartista polacco classe 2007, che ha suscitato grande interesse grazie alle sue qualità tecniche indiscutibili.

Arrivo a Roma e visite mediche

Come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, l’arrivo di Przyborek a Roma è previsto per domani in tarda mattinata. Il giovane talento sarà subito sottoposto a visite mediche, con un programma di massima che prevede un check-up sabato, salvo imprevisti! Con questo acquisto, la Lazio dimostra ancora una volta la sua attenzione al futuro e alla crescita dei giovani prospetti.

Un talento per il futuro della Lazio

Con il trasferimento di Przyborek, la Lazio si garantisce un profilo interessante che potrebbe essere un punto di riferimento per la squadra nei prossimi anni. La sua esperienza e le sue qualità tecniche sono state ampiamente apprezzate dagli osservatori e il suo arrivo arricchirà ulteriormente la rosa biancoceleste!

