Tare ricorda la Coppa Italia nel pre di Milan Roma: «Sfida dal sapore di derby? Ho vinto quello più importante. Allegri? Provato per la scomparsa di Galeone»
Tare, nel pre di Milan Roma ha ricordato la vittoria della Coppa Italia vinta con la Lazio nel derby del 26 maggio. Le sue parole
Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Roma, Igli Tare, dirigente del club rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, analizzando il momento della squadra di Massimiliano Allegri.
L’ex dirigente della Lazio, oggi parte della dirigenza milanista, ha toccato diversi temi, dalla recente scomparsa di Giovanni Galeone al clima che accompagna l’incontro, non senza frecciatina al tifo giallorosso ricordando il periodo biancoceleste.
SCOMPARSA DI GALEONE – «Allegri è provato per la scomparsa di Galeone. Era una persona che sentiva come un suo famigliare: ora si guarda in avanti».
SAPORE DI DERBY – «Ho vinto il derby che contava, il 26 maggio a Roma. Ora penso solo al Milan: dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa».
