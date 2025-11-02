 Tare: «Sfida dal sapore di derby? Ho vinto quello importante»
Connect with us

Hanno Detto

Tare ricorda la Coppa Italia nel pre di Milan Roma: «Sfida dal sapore di derby? Ho vinto quello più importante. Allegri? Provato per la scomparsa di Galeone»

Hanno Detto

Lazio Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «Una squadra che al netto delle assenze vorrà fare bene davanti al proprio pubblico. Sul modulo...»

Hanno Detto

Lazio, Dia ha le idee molto chiare: «Spero di giocare di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere partite». Le sue dichiarazioni

Hanno Detto News

Fiore sulla Lazio di Sarri: «Sta facendo anche lo psicologo, la squadra ha bisogno di questa cosa per ripartire! Momento delicato»

Hanno Detto

Giannichedda sicuro: «Sarri ha dato mentalità e ordine alla Lazio. Ora servono rinforzi per alzare il livello»

Hanno Detto

Tare ricorda la Coppa Italia nel pre di Milan Roma: «Sfida dal sapore di derby? Ho vinto quello più importante. Allegri? Provato per la scomparsa di Galeone»

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Calciomercato Lazio

Tare, nel pre di Milan Roma ha ricordato la vittoria della Coppa Italia vinta con la Lazio nel derby del 26 maggio. Le sue parole

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Roma, Igli Tare, dirigente del club rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, analizzando il momento della squadra di Massimiliano Allegri.

L’ex dirigente della Lazio, oggi parte della dirigenza milanista, ha toccato diversi temi, dalla recente scomparsa di Giovanni Galeone al clima che accompagna l’incontro, non senza frecciatina al tifo giallorosso ricordando il periodo biancoceleste.

SCOMPARSA DI GALEONE – «Allegri è provato per la scomparsa di Galeone. Era una persona che sentiva come un suo famigliare: ora si guarda in avanti».

SAPORE DI DERBY – «Ho vinto il derby che contava, il 26 maggio a Roma. Ora penso solo al Milan: dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.