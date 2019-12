Supercoppa, Szczesny monitorato potrebbe non farcela

Domenica a Riad ci sarà la finale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Juventus. I bianconeri potrebbero essere orfani del loro numero uno

Prima della partita contro l’Udinese, Szczesny ha subito un infortunio dando forfait e facendo preoccupare tutto il popolo bianconero.

Oggi il numero uno si è fatto visitare al J Medical e gli esiti degli accertamenti non fanno ben sperare in vista della finale di Supercoppa in terra marocchina. Ecco il comunicato pubblicato dalla società di Agnelli sulle condizioni del portiere polacco: «Gli esami effettuati questa mattina al J Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno». Le possibilità che Szczesny possa partire con i compagni, al momento sono basse.

