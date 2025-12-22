Stramaccioni analizza la Juventus di Spalletti e avverte: «Inter e Napoli prima fascia, poi le altre big. Bologna e Como per l’Europa, ma occhio alla Lazio di Sarri!»

Stramaccioni analizza la Juventus di Spalletti e avverte. L’ex tecnico intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha anche detto la sua sulla classifica

Nel corso di un’analisi pubblicata su La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese, oggi commentatore tecnico, ha approfondito l’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.

Un’analisi che va oltre l’aspetto tattico e tocca anche i grandi temi della stagione: la lotta scudetto e la corsa alle posizioni europee, con un riferimento preciso anche alla Lazio di Maurizio Sarri.

LOTTA SCUDETTO – «Non parlate a Spalletti del calendario se non volete farlo infuriare, nessuno meglio di lui sa che la Juventus dovrà avvicinarsi a queste partite con la stessa fame mostrata contro Bologna e Roma. Luciano sa preparare bene l’ambiente, però è innegabile che il calendario offre alla Juventus un’enorme occasione per recuperare punti a chi la precede. Le mie gerarchie restano le stesse: Inter e Napoli in prima fascia; Milan, Juventus e Roma alle spalle. Bologna e Como le possibili sorprese in zona Europa e occhio alla Lazio di Sarri se farà un mercato adeguato».

Interessante il riferimento alla Lazio, indicata come possibile outsider nella corsa europea. Stramaccioni lega il potenziale rilancio biancoceleste alla capacità di Sarri di incidere sul mercato e di dare continuità a un progetto tecnico già riconoscibile.

