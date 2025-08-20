Stramaccioni: «La Lazio può fare anche bene. Sarri? Una certezza per questo motivo» - Lazio News 24

Stramaccioni ha voluto ancora parlare così di quella che sarà la nuova Lazio. Ecco le novità

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e attualmente volto noto di DAZN come commentatore tecnico, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato a lungo del prossimo campionato di Serie A. Tra le varie squadre analizzate, Stramaccioni ha riservato parole importanti anche per la Lazio di Maurizio Sarri, inserendola nella sua personale griglia delle pretendenti per l’alta classifica.

L’ex tecnico nerazzurro si è detto impaziente di vedere all’opera le squadre in una stagione che si preannuncia incerta e affascinante: «Immagino un campionato bellissimo, molto equilibrato. Non vedo l’ora che inizi», ha dichiarato Stramaccioni. In questo contesto competitivo, ha inserito la Lazio tra le squadre che, insieme a Bologna, Fiorentina e Atalanta, potranno lottare per un posto in Europa, sottolineando quanto sia difficile oggi prevedere con certezza chi potrà emergere.

Stramaccioni ha analizzato in particolare il momento attuale della Lazio, condizionata da uno stop sul mercato e da una rosa ancora da completare: «Peccato per lo stop della Lazio, ma Sarri, senza le Coppe europee, avrà il tempo e le condizioni per lavorare in profondità». Il tecnico romano ha evidenziato come l’assenza di impegni europei possa trasformarsi in un vantaggio per Sarri, che potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulla costruzione di un’identità chiara e solida per la squadra.

Non sono mancati gli elogi all’allenatore biancoceleste: «Sarri e Pioli sono due certezze per me, due allenatori che stimo tantissimo». Con queste parole, Stramaccioni ha voluto rimarcare la qualità del lavoro svolto da Sarri negli ultimi anni, sia sul piano tattico che nella gestione del gruppo, nonostante le difficoltà.

La Lazio, dunque, viene vista da Stramaccioni come una delle formazioni da tenere d’occhio nella corsa alle posizioni europee. Resta da capire se la società riuscirà a completare l’organico in tempo utile per affrontare al meglio le prime giornate di campionato, ma l’impressione è che, con un Sarri motivato e privo di distrazioni europee, la Lazio possa essere una vera mina vagante nella prossima Serie A.