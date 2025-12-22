Statistiche Lazio, difesa da élite e attacco in affanno: lo 0-0 contro la Cremonese riassume la stagione dei biancocelesti tra difficoltà e aspetti positivi

Lo 0-0 dell’Olimpico contro la Cremonese è l’ennesima fotografia della Lazio di questa stagione: solidissima dietro, quasi impermeabile, ma fragile e sterile quando si tratta di trasformare il possesso in gol. Due volti opposti che convivono e finiscono per condizionarsi a vicenda, alimentando una classifica fatta di rimpianti e occasioni perse.

La difesa resta il punto fermo della squadra di Maurizio Sarri. I numeri parlano chiaro e collocano la Lazio ai vertici europei: nessuna squadra nei cinque maggiori campionati ha collezionato più clean sheet, ben 9, come il Lione. Una solidità che consente ai biancocelesti di restare sempre in partita, anche nelle serate in cui la produzione offensiva è ridotta al minimo indispensabile.

Ed è proprio davanti che emerge il problema principale. L’attacco continua a faticare e a spegnersi nei momenti decisivi. Non si tratta più di un episodio isolato, ma di un difetto strutturale: come sottolinea il Corriere dello Sport, la Lazio non ha segnato in 8 delle prime 16 gare di campionato, un dato che nella storia del club si è verificato soltanto quattro volte. Anche contro la Cremonese il copione è stato lo stesso: controllo del gioco, dominio del possesso, ma pochissime occasioni realmente pulite e concrete.

Il rendimento interno nel 2025 rafforza ulteriormente questo quadro. Nell’anno solare, la Lazio ha ottenuto appena 5 vittorie casalinghe, a fronte di 10 pareggi e 3 sconfitte: meno successi all’Olimpico si erano visti una sola volta nell’era dei tre punti. Troppi pareggi, spesso maturati in partite gestite ma mai chiuse, che hanno frenato una classifica potenzialmente più ambiziosa.

La squadra di Sarri resta difficile da battere, ma troppo spesso fatica anche a vincere. Difesa di ferro e attacco impalpabile: due facce che la Lazio dovrà imparare a ricomporre se vorrà trasformare la solidità in ambizione e i pareggi in vittorie.