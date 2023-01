Stankovic: «Vialli e Mihajlovic saranno i nostri angeli»

Stankovic, il tecnico serbo al termine della partita contro il Napoli dedica un pensiero a Mihajlovic e Gianluca Vialli

Ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Napoli, ha parlato Dejan Stankovic il quale rilascia un doveroso pensiero a Vialli e Mihajlovic scomparsi recentemente.

PAROLE – «È una grave perdita per le famiglie Vialli e Mihajlovic, ma poi per tutti noi che eravamo vicini a loro. Tanta emozione a Marassi. Dobbiamo trasformare emozione in forza. Abbiamo due angeli che ci daranno la carica e Marassi diventerà la nostra fortezza»