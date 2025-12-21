Squalifica Guendouzi, l’ammonizione contro la Cremonese costa caro al centrocampista francese! Era diffidato, salterà il match contro l’Udinese: Sarri in emergenza

Squalifica Guendouzi, oltre al danno anche la beffa nei biancocelesti: ammonizione nel finale e Sarri perde Guendouzi per la trasferta di Udine

Oltre il danno, la beffa. La Lazio esce dall’Olimpico con un solo punto contro la Cremonese, ma soprattutto con una nuova assenza pesante in vista del prossimo impegno di campionato. Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 e uno dei pilastri dello scacchiere di Maurizio Sarri, salterà infatti la gara di sabato prossimo a Udine.

Il motivo è chiaro: Guendouzi era diffidato ed è stato ammonito nel finale del secondo tempo del match contro la Cremonese. Un cartellino che pesa come un macigno, arrivato in una partita già segnata da forti polemiche arbitrali. Ancora una volta, infatti, la Lazio ha protestato per alcune decisioni giudicate discutibili, in particolare per due rigori non concessi, episodi che hanno acceso il malcontento dell’ambiente biancoceleste.

L’assenza del centrocampista francese aggrava ulteriormente una situazione già complicata. Contro l’Udinese, Sarri si troverà a gestire un’emergenza totale in mediana: al momento, gli unici centrocampisti disponibili sono Danilo Cataldi, regista e leader del reparto, Matías Vecino, mezzala uruguaiana di esperienza, e Reda Belahyane, giovane alternativa con ancora poco spazio nelle rotazioni.

Molto dipenderà dall’esito del ricorso per la squalifica di Toma Bašić, centrocampista croato fermato per due giornate dopo l’espulsione rimediata a Parma. In caso di accoglimento, Sarri potrebbe recuperare una pedina fondamentale per allungare le rotazioni e affrontare con maggiore equilibrio una trasferta già delicata.

La Lazio, dunque, continua a fare i conti con squalifiche, assenze e decisioni arbitrali contestate. L’Olimpico lascia in eredità non solo rabbia per il risultato, ma anche nuove difficoltà in vista di un finale di anno che si preannuncia sempre più in salita.