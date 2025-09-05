Simic-Lazio, trattativa che entra nel vivo per gennaio. Svelate le prossime mosse! - Lazio News 24

Simic-Lazio, idea concreta per gennaio: il difensore ex Milan nei piani biancocelesti

La Lazio guarda già al mercato di gennaio con un obiettivo chiaro in difesa: il nome di Jan-Carlo Simic torna con insistenza nei radar della dirigenza capitolina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, la pista Simic-Lazio è tutt’altro che chiusa, anzi: qualora il club biancoceleste riuscisse a superare le attuali restrizioni imposte al mercato, l’ex difensore del Milan sarebbe uno dei primi nomi sul taccuino di Angelo Fabiani.

Il giovane centrale, classe 2005, è reduce da una stagione di crescita importante con la maglia rossonera e rappresenta un profilo interessante sotto diversi punti di vista: è giovane, ha già esperienza in Serie A, conosce il campionato italiano e ha ampi margini di miglioramento. Tutti elementi che lo rendono perfetto per il progetto biancoceleste, sempre più orientato verso l’inserimento di profili di prospettiva ma pronti all’uso.

Nonostante siano arrivate alcune smentite di facciata, all’interno della società nessuno ha mai escluso del tutto l’interesse per il difensore serbo-tedesco. La realtà è che Simic piace molto sia al direttore sportivo Fabiani sia a Maurizio Sarri, che lo considera un’opzione solida e funzionale per completare il reparto arretrato. Inoltre, il suo cartellino avrebbe un costo contenuto rispetto ad altri obiettivi difensivi, rendendo l’operazione economicamente sostenibile.

Il futuro della trattativa Simic-Lazio, però, è legato a doppio filo alla questione dello sblocco del mercato. Se la nuova Commissione indipendente dovesse autorizzare la società ad operare liberamente, allora l’assalto a Simic potrebbe partire già nei primi giorni di gennaio. In caso contrario, la Lazio sarà costretta a manovre più complesse, come la cessione di un tesserato per liberare spazio a bilancio.

L’interesse per Simic non nasce oggi: già in estate il suo nome era stato valutato come rinforzo alternativo, ma le complicazioni legate alla situazione finanziaria del club avevano bloccato qualsiasi tentativo concreto. Ora, con l’approssimarsi del mercato invernale, il dossier Simic-Lazio torna attuale, con la società pronta a cogliere l’occasione qualora i vincoli venissero rimossi.

La pista è calda, il gradimento c’è, e il profilo del difensore ex Milan resta uno dei più monitorati. A gennaio, la Lazio potrebbe finalmente affondare il colpo.