Simeone contro Almeyda, in vista del match il tecnico dell’Atletico accoglie l’ex compagno biancoceleste: «Sono molto affezionato, al Siviglia vedo il suo carattere»

Simeone contro Almeyda, in Spagna e scontro tra i due ex Lazio. L’accoglienza del tecnico dell’Atletico Madrid: «Vedo il suo carattere»

Si avvicina la sfida tra Atletico Madrid e Siviglia, un match che vedrà protagonisti due ex Lazio seduti sulle rispettive panchine. Da una parte Diego Pablo Simeone, allenatore dei Colchoneros dal 2011, dall’altra Matías Almeyda, nuovo tecnico degli andalusi. Due uomini che condividono un passato importante nella Capitale, dove insieme hanno vinto lo storico Scudetto del 2000 sotto la guida di Sven-Göran Eriksson.

Alla vigilia della sfida, Simeone ha parlato del suo legame con l’ex compagno e connazionale, esprimendo grande affetto e rispetto per Almeyda e per il percorso che sta costruendo nel calcio europeo.

SUL RAPPORTO CON ALMEYDA – «Almeyda è una persona a cui sono molto affezionato. Abbiamo avuto un ottimo rapporto alla Lazio e in Argentina. Sono molto contento del suo arrivo nel calcio spagnolo e di come il Siviglia sia diventato ciò che lui era come giocatore».

