 Simeone contro Almeyda, il tecnico dell'Atletico: «Sono molto affezionato»
Connect with us

Hanno Detto

Simeone contro Almeyda, in vista del match il tecnico dell'Atletico accoglie l'ex compagno biancoceleste: «Sono molto affezionato, al Siviglia vedo il suo carattere»

Hanno Detto

Spinozzi racconta: «Amato alla Lazio perché non ho mai fatto questo. Nel 1984 marcai Rossi che aveva appena fatto 3 gol al Messico e...»

Hanno Detto Lazio Women

Milan Lazio Women, Grassadonia presanta il match della quarta giornata: «Agguerrite e pronte alla battaglia. Dopo la Juve vogliamo continuità. Ci siamo concentrate su questo»

Hanno Detto Lazio Women

Milan Lazio Women, Durante presenta la quarta giornata di campionato: «Esperienza in Nazionale emozionante. Contro il Milan servirà il massimo impegno»

Hanno Detto

Lazio Cagliari, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su DAZN! Si tratta di un ex di lusso...

Hanno Detto

Simeone contro Almeyda, in vista del match il tecnico dell’Atletico accoglie l’ex compagno biancoceleste: «Sono molto affezionato, al Siviglia vedo il suo carattere»

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Db Torino 26/11/2019 - Champions League / Juventus-Atletico Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport
Db Torino 26/11/2019 - Champions League / Juventus-Atletico Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Diego Pablo Simeone

Simeone contro Almeyda, in Spagna e scontro tra i due ex Lazio. L’accoglienza del tecnico dell’Atletico Madrid: «Vedo il suo carattere»

Si avvicina la sfida tra Atletico Madrid e Siviglia, un match che vedrà protagonisti due ex Lazio seduti sulle rispettive panchine. Da una parte Diego Pablo Simeone, allenatore dei Colchoneros dal 2011, dall’altra Matías Almeyda, nuovo tecnico degli andalusi. Due uomini che condividono un passato importante nella Capitale, dove insieme hanno vinto lo storico Scudetto del 2000 sotto la guida di Sven-Göran Eriksson.

Alla vigilia della sfida, Simeone ha parlato del suo legame con l’ex compagno e connazionale, esprimendo grande affetto e rispetto per Almeyda e per il percorso che sta costruendo nel calcio europeo.

SUL RAPPORTO CON ALMEYDA – «Almeyda è una persona a cui sono molto affezionato. Abbiamo avuto un ottimo rapporto alla Lazio e in Argentina. Sono molto contento del suo arrivo nel calcio spagnolo e di come il Siviglia sia diventato ciò che lui era come giocatore».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.