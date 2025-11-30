Silenzio stampa Lazio al termine del match contro il Milan! La società protesta contro la decisione di Collu sul possibile calcio di rigore: il messaggio del club biancoceleste

Silenzio stampa Lazio al termine del match contro il Milan! Biancocelesti furiosi per la decisione finale di Collu di non assegnare il calcio di rigore

Al termine della sconfitta per 1-0 subita dalla Lazio contro il Milan a San Siro, Maurizio Sarri ha deciso di non intervenire in conferenza stampa. La decisione è stata presa in segno di protesta contro la decisione dell’arbitro Collu, che ha negato un calcio di rigore alla Lazio dopo un evidente tocco di braccio di Pavlovic in area. L’arbitro, infatti, ha avviato una revisione VAR e, pur riconoscendo il tocco di mano, ha motivato la sua scelta con un presunto fallo precedente di Marusic su Pavlovic, annullando l’azione.

La decisione ha scatenato una forte indignazione in casa Lazio. Giocatori, allenatore e società sono rimasti estremamente delusi dalla decisione dell’arbitro, e hanno scelto di non commentare ulteriormente l’accaduto, seguendo la linea del silenzio stampa. In segno di protesta, la Lazio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma ha pubblicato un unico video sui social che mostra l’azione che ha portato alla revisione del VAR, esprimendo il proprio disappunto per quanto accaduto durante il recupero del match.

La decisione di Collu ha scatenato le ire dei tifosi biancocelesti e alimentato un clima di frustrazione nell’ambiente Lazio, con la società che ha voluto mettere in evidenza la gravità dell’episodio attraverso il video diffuso sui propri canali social.