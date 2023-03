Signori, la Lazio ricorda il gol nel derby di 30 anni fa – FOTO

Signori, a distanza di trent’anni la Lazio ricorda il gol lampo nel derby contro la Roma che fece da contorno al rigore parato a Giannini

Il derby in particolare quello di Roma per chi lo vince rimane nella mente in modo indelebile, ma quando una giocata formidabile consente il successo lo è ancor di più. Questo è il caso di Beppe Signori, e la Lazio ricorda a distanza di trent’anni il suo gol nella sfida contro i giallorossi.

La rete del centravanti consenti al club biancoceleste di vincere il derby, grazie anche al rigore parato da Marchegiani a Giannini.