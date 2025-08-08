 Serie A Women's Cup: al via il nuovo torneo del calcio femminile italiano
Serie A Women's Cup: al via il nuovo torneo del calcio femminile italiano

Serie A Women’s Cup: al via il nuovo torneo del calcio femminile italiano

2 ore ago

Serie A Women’s Cup: inizia il nuovo torneo del calcio femminile italiano. Ecco tutti i dettagli della competizione

Il calcio femminile italiano si prepara a vivere una nuova entusiasmante avventura con l’introduzione della Serie A Women’s Cup, competizione inedita che prenderà il via il prossimo 22 agosto. Il torneo anticiperà l’inizio del campionato di Serie A Femminile, previsto per il primo weekend di ottobre, offrendo alle squadre l’opportunità di testare la propria forma e regalare spettacolo ai tifosi.

Formula del torneo

La Serie A Women’s Cup vedrà la partecipazione di tutte le squadre iscritte alla massima serie, suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. Al termine della fase a gruppi, accederanno alle semifinali le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda. Le vincitrici delle semifinali si contenderanno il trofeo nella finale, in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre.

Copertura televisiva e streaming

La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Vivo Azzurro TV, l’OTT ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Vivo Azzurro TV è disponibile su App Store, Google Play, Smart TV e online all’indirizzo vivoazzurrotv.it, dove è sufficiente registrarsi gratuitamente per accedere ai contenuti. La finale sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, garantendo ampia visibilità all’evento.

Protagoniste attese

Tra le squadre più attese ci sono la Juventus Women, guidata da Canzi, tecnico australiano noto per il suo gioco offensivo e la valorizzazione dei giovani talenti, e la Roma Femminile, con in rosa giocatrici di spicco come Valentina Giacinti, attaccante della Nazionale italiana, nota per la sua grinta e il fiuto del gol. Senza dimenticare ovviamente la Lazio Women, di Goldoni e Piemonte.

Obiettivo visibilità e crescita

La Serie A Women’s Cup rappresenta un passo importante per la crescita del calcio femminile in Italia, offrendo una vetrina prestigiosa prima dell’inizio ufficiale della stagione. L’iniziativa punta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, favorendo l’interesse mediatico e la partecipazione attiva dei tifosi.

