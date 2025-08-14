Serie A Women’s Cup: Lazio Women Napoli: info su diretta TV e streaming della sfida delle biancocelesti

Serie A Women’s Cup, pronte all’esordio stagionale: ecco come seguire la gara del Fersini delle biancocelesti

La Lazio Women è pronta a tornare protagonista. Sabato 23 agosto alle ore 20:30, allo stadio Fersini di Formello, le biancocelesti ospiteranno il Napoli nella sfida valida per la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup. Un appuntamento importante che segna l’inizio ufficiale della nuova stagione, con entrambe le squadre determinate a partire con il piede giusto.

Il match metterà di fronte due formazioni che hanno ambizioni significative: la Lazio punta a confermare i progressi della scorsa annata e a guadagnare spazio tra le protagoniste del calcio femminile italiano, mentre il Napoli è intenzionato a dare filo da torcere alle avversarie fin da subito. La gara offrirà anche l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e valutare lo stato di forma delle due rose dopo la preparazione estiva.

Per i tifosi e gli appassionati che non potranno essere presenti sugli spalti, la partita sarà visibile in diretta live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT ufficiale della FIGC. Il servizio è disponibile gratuitamente previa registrazione, sia tramite applicazioni dedicate su App Store e Google Play, sia su Smart TV, sia in versione web all’indirizzo vivoazzurrotv.it.

Grazie a questa soluzione, il pubblico potrà seguire ogni momento dell’incontro in alta qualità, vivendo l’atmosfera del Fersini comodamente da casa. La possibilità di rivedere la gara in modalità on demand permetterà inoltre di non perdere neanche un’azione per chi avesse altri impegni all’orario del fischio d’inizio.

L’esordio in Serie A Women’s Cup rappresenta anche un banco di prova per le strategie dei due allenatori, che dovranno gestire al meglio i cambi e sfruttare le individualità a disposizione. Una vittoria nella prima giornata garantirebbe slancio e fiducia in vista dei prossimi impegni della competizione.

L’appuntamento è quindi fissato: sabato 23 agosto, ore 20:30, Lazio Women contro Napoli. Un match che promette intensità, emozioni e spettacolo, con la possibilità di seguirlo facilmente grazie alla diretta streaming di Vivo Azzurro TV.