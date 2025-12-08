Serie A, il Parma vince in casa del Pisa di misura: la Lazio è avvisata

Serie A: Parma-Pisa 1-0, decide Benedyczak su rigore. Una prestazione sicuramente importante per i prossimi avversari della Lazio

Termina 1-0 il match tra Parma e Pisa, una sfida intensa che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. Il successo permette al Parma di conquistare tre punti fondamentali in questa giornata di Serie A, mentre il Pisa esce sconfitto ma con la consapevolezza di aver creato diverse occasioni da gol.

La partita comincia subito con il Pisa in possesso palla, ma è il Parma a rendersi pericoloso al 13’, quando Benedyczak prova il primo squillo, trovando però la respinta centrale della difesa avversaria. La gara scorre equilibrata fino al 39’, quando il VAR assegna un calcio di rigore al Parma per un tocco di mano di Caracciolo in area. Dal dischetto si presenta lo stesso Benedyczak che non sbaglia e porta in vantaggio i Ducali al 40’. Il giocatore viene ammonito per un’esultanza polemica, ma il Parma può festeggiare un vantaggio prezioso in chiave Serie A.

Il primo tempo si chiude con due minuti di recupero, durante i quali il Pisa cerca di reagire senza riuscire a trovare il pareggio. Al rientro in campo, le squadre effettuano subito cambi strategici: Parma con Ondrejka fuori e Sorensen dentro, Pisa con Angori e Marin sostituiti da Léris e Akinsanmiro. La ripresa vede diverse occasioni da entrambe le parti, tra cui un tentativo ravvicinato di Nzola per il Pisa al 58’, parato dall’ottimo Corvi, che salva il risultato.

Il Parma gestisce il vantaggio con attenzione, operando cambi mirati: Bernabe e Benedyczak lasciano il posto a Ordonez e Oristanio, mentre nel Pisa entrano Moreo e Lorran per cercare di ribaltare il risultato. Nonostante il forcing finale del Pisa, che resta in dieci uomini dopo l’espulsione di Nzola per un gesto antisportivo su Keita al 93′, il Parma mantiene il vantaggio fino al triplice fischio.

La vittoria consente al Parma di consolidare la propria posizione nella Serie A, mostrando solidità difensiva e capacità di sfruttare le occasioni chiave, come il rigore trasformato da Benedyczak. Per il Pisa, la sconfitta evidenzia la necessità di maggiore concretezza sotto porta, nonostante la buona organizzazione tattica e il coraggio mostrato sul campo.

In sintesi, una partita equilibrata decisa da un episodio, che conferma quanto ogni punto sia fondamentale in questa intensa stagione di Serie A. Il Parma esulta, il Pisa riflette: due squadre, un solo gol, ma tante emozioni fino all’ultimo minuto.