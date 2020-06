Serie A, la Juve batte il Genoa e torna a +4 dalla Lazio

Allo Stadio Ferraris, il Genoa si fa abbattere dalla Juve: i bianconeri riallungano le distanze dalla Lazio e si riportano a +4

La Juve riallunga le distanze sulla Lazio, battendo il Genoa per 3-1. Primo tempo ben giocato dalla squadra di Sarri che però non riesce ad andare in vantaggio contro la squadra di casa davvero spenta.

La ripresa si apre con il gol di Dybala, il tiro che sorprende e batte Perin. Sei minuti dopo Cristiano Ronaldo esplode il destro dai 25 metri e batte l’ex Juve. Si iscrive alla partita anche Douglas Costa che al 73′si libera sulla destra, rientra e mette la palla all’incrocio dei pali . Gara vivace con il Genoa che prova a riaprirla con il bel gol di Pinamonti.