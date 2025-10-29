 Serie A, l'ex Cagliari Criniti fa il suo pronostico: «Ecco la mia griglia. Il Milan è il favorito. Subito dietro...»
Serie A, Criniti in una lunga intervista si è soffermato anche sul campionato proiettandosi anche su cosa aspettarci nella lotta per lo Scudetto.

In una lunga intervista ai microfoni di CagliariNews24.com Criniti si è soffermato sulla Serie A ribadendo che per lui il Milan è il grande favorito con Napoli e Roma subito dietro.

SCUDETTO – «Non sono un mago o un indovino, ma io dall’inizio della stagione continuo a dare il Milan come favorito. Vedo Milan, Napoli e Roma sopra a tutte le altre, l’Inter sta iniziando ad essere una banda a cielo aperto, non credo né ai nerazzurri né alla Juventus! Il Milan che ha Allegri – mio ex compagno, che conosco bene – sarà la squadra più fresca di tutte perché non ha le competizioni europee da giocare».

DIETRO AL MILAN – «Credo che questo sia un piccolo vantaggio che do al Milan, subito dietro metto Napoli e Roma!». LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CRINITI SU CAGLIARINEWS24

