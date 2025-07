Serie A: approvato il nuovo regolamento per il recupero delle partite per la stagione 2025/26

Serie A: approvato oggi il regolamento per il recupero delle partite per la stagione 2025/26. Tutti gli aggiornamenti

Il Consiglio della Lega Serie A si è riunito oggi per varare un nuovo regolamento che entrerà in vigore dalla stagione 2025/26, riguardante il recupero delle gare non iniziate e la prosecuzione di quelle interrotte nel massimo campionato e nel torneo Primavera 1. Una svolta importante che mira a garantire maggiore chiarezza e tempestività nella gestione degli imprevisti. Cosa cambia per i biancocelesti:

Recuperi immediati per le gare sospese

Secondo quanto deliberato, le partite non iniziate per cause di forza maggiore, come maltempo o problemi organizzativi, dovranno essere recuperate il giorno successivo. L’unica eccezione prevista riguarda i casi di sosta per le Nazionali, eccessiva vicinanza tra gli impegni, o sanzioni disciplinari. Anche le gare interrotte seguiranno lo stesso principio: riprenderanno solo per i minuti rimanenti e dal punto esatto in cui sono state sospese.

Flessibilità nelle date alternative

Nel caso in cui non sia possibile disputare il match nel giorno successivo, il recupero verrà programmato nella prima data utile, preferibilmente fuori dalle finestre FIFA e lontano da altri appuntamenti agonistici. Lo scopo è ridurre l’impatto sul calendario delle squadre e tutelare la regolarità del torneo.

Regole sui giocatori coinvolti

Durante la prosecuzione delle partite interrotte, potranno scendere in campo solo i giocatori tesserati al momento dello stop, con la possibilità per ogni club di inserire fino a tre nuovi calciatori. Le sostituzioni già effettuate nel corso della prima parte della gara resteranno valide. Questo dettaglio sarà cruciale per tecnici come Chivu, allenatore dell’Inter noto per la sua gestione strategica delle rotazioni, Sarri, maestro nel ribaltare le partite.

Obiettivo trasparenza e continuità

Queste modifiche al regolamento nascono dall’esigenza di migliorare la trasparenza nel campionato e rendere le regole più coerenti con le esigenze di competizione, logistica e fair play. La Serie A intende così offrire ai tifosi e agli addetti ai lavori un prodotto calcistico sempre più organizzato, competitivo e prevedibile.

Con questo aggiornamento, la Lega si conferma all’avanguardia nella gestione sportiva, in linea con gli standard delle principali leghe europee.