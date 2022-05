Nieto (Le Parisien): «Il PSG non vuole più Icardi». E la Lazio...

Sébastien Nieto, giornalista di Le Parisien, ha parlato del futuro di Mauro Icardi: l’attaccante è stato accostato anche alla Lazio

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Sébastien Nieto ha parlato così di Icardi:

«Il Psg non lo vuole più. È diventato un problema per il club che spera di venderlo molto velocemente. Il club vuole ricavare 30 milioni di euro dalla sua cessione, ma bisogna trovare un acquirente a questo prezzo. E non è per niente facile dopo i suoi ultimi mesi…».

