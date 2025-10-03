Scudetto: Napoli sempre in pole, Inter e Milan all’inseguimento - Lazio News 24

Malgrado la sconfitta di San Siro, il Napoli resta sempre la formazione favorita per la vittoria dello scudetto da parte dei bookmaker. I ragazzi guidati in panchina da Antonio Conte sono stati raggiunti al primo posto dai rossoneri di Max Allegri e dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Il Milan ha mostrato di poter competere ad armi pari con gli azzurri mentre i giallorossi non convincono gli addetti ai lavori.

Le quote scudetto 2026 vedono infatti i partenopei in pole a 2.50. Alle spalle dei campioni in carica troviamo Milan e Inter, entrambe appaiate a 4.25. Più staccata la Juventus di Tudor a 9.00 mentre la Roma di Gasperini viene bancata a 10.00. Appare evidente che sembra piuttosto fortuito il primo posto in coabitazione con Napoli e Milan, da parte di Cristante e compagni.

Napoli, Inter e Milan favorite

Il Napoli di Conte, dopo gli innesti di De Bruyne, Hojlund e Lucca, è la formazione con l’undici titolare più completo della Serie A. Gli azzurri possono ormai competere come qualità della rosa con l’Inter, anche se l’esperienza di Conte rispetto a quella di Chivu potrebbe fare la differenza.

Il Milan di Max Allegri, dopo aver battuto proprio i partenopei, si candida a protagonista della stagione. Reduci dalla clamorosa sconfitta all’esordio con la Cremonese, i rossoneri hanno poi collezionato soltanto successi.

Juventus e Roma distanti

La Juventus di Tudor ha dimostrato in queste prime giornate di avere ancora delle lacune. I bianconeri hanno rischiato molto nel match di Verona della scorsa settimana, portando a casa soltanto un punto con fatica. Stesso risultato allo Stadium contro l’Atalanta di Juric nell’ultima giornata. Sotto di un gol nel primo tempo, i bianconeri hanno trovato il pareggio soltanto nel finale, riequilibrando la sfida.

Ancora più indietro appare la Roma nonostante l’attuale primo posto. Il successo per 2-0 contro il Verona non deve trarre in inganno. Più volte i giallorossi sono stati graziati dagli scaligeri, vicinissimi al gol del pareggio, capaci per lunghi tratti della partita di dominare nel gioco e nelle occasioni.

La stagione è appena cominciata

Il torneo è appena cominciato, nel corso dell’annata diverse squadre molto probabilmente rientreranno nella parte alta della classifica, ad iniziare dalla nostra Lazio, protagonista di un inizio di stagione sotto tono. Per avere un’idea delle reali forze in campo, bisognerà dunque aspettare almeno la fine del girone di andata.

Le partite decisive arriveranno infatti in primavera, sarà fondamentale farsi trovare pronti quando inizierà il rush finale, il momento in cui le energie fisiche e mentali di ciascuna formazione faranno la differenza.