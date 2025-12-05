Saurini racconta: «Ho fatto una discreta carriera, forse avrei potuto fare qualcosa in più, ma sono fiero. Ho girato piazze importanti»

Saurini si racconta a Cagliarinews24. L’ex calciatore della Lazio ha parlato così delle sue esperienze in giro per l’Italia e analizzato l’attuale Serie A

Giampaolo Saurini, ex calciatore della Lazio e ora collaboratore al Watford, ha avuto modo di parlare della situazione attuale della Lazio e delle sue impressioni sui giovani talenti.

Saurini, che ha avuto esperienze nelle giovanili e ora nel calcio internazionale, ha voluto toccare diversi aspetti in un’intervista esclusiva a Calcionews24.

Vorrei iniziare in ordine cronologico. La tua prima esperienza nel professionismo è stata a Cagliari, che ricordi hai di quella stagione?

«Quello a Cagliari per me è stato un anno molto bello, questo escludendo il bruttissimo infortunio al ginocchio che ho avuto: una lesione ai legamenti. E’ finita male, ma io a Cagliari mi sono trovato benissimo, con il popolo sardo mi sono trovato molto bene. In quel momento c’era la famiglia Orrù a livello dirigenziale, con loro ho instaurato un rapporto di amicizia che dura ancora oggi».

Dopo una carriera che ti ha visto vestire maglie di grandi piazze: Lazio, Atalanta, Brescia e Palermo, per dirne alcune. Che bilancio fai guardandoti indietro?

«Ho fatto una discreta carriera, forse avrei potuto fare qualcosa in più, ma bisogna essere sempre fieri e contenti di quello che si è fatto. Io ho girato molto, vestito la maglia di piazze importanti e segnato in tutte le categorie: di questo ne vado fiero. Ho giocato da nord a sud, in entrambe le isole, trovandomi bene tanto in Sardegna quanto in Sicilia. La mia carriera la ricordo con grosso piacere».

