Hanno Detto
Saurini sul caso Lotito-Sarri: «A me dispiace! Sono molto legato alla Lazio. E’ evidente che…»
Giampaolo Saurini, ex giocatore della Lazio, è intervenuto in esclusiva in un’intervista per i nostri taccuini! Le sue dichiarazioni
In casa Lazio è successo di tutto! Tante le tematiche roventi che stanno ancora facendo discutere. A parlarcene ai nostri taccuini è stato l’ex giocatore biancoceleste Giampaolo Saurini in un’intervista esclusiva. Di seguito vi proponiamo uno spunto:
Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dal batti e ribatti tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Che idea ti sei fatto di questa vicenda?
«A me dispiace molto, anche perché io sono molto legato alla Lazio, nasco nella Lazio e nasco tifoso. Naturalemente mi dispiace molto vederla in difficoltà. Quindi io la vivo con un interesse di cuore e questo mi dà molto, molto dispiacere. È evidente che adesso in questa situazione la squadra potrebbe risentire della situazione riguardante Lotito e Sarri, e quindi i risultati in questo momento vengono a mancare. Il popolo laziale è molto, è molto deluso. Io spero che l’allenatore insieme alla società possano sovvertire questo tipo di momento che si sta vivendo adesso, però non sarà sicuramente facile».
LEGGI ANCHE: l’intervista integrale in esclusiva all’ex biancoceleste Giampaolo Saurini
