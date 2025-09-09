 Sassuolo Lazio, invasione totale da parte dei tifosi biancocelesti al Mapei Stadium. I numeri - Lazio News 24
Sassuolo Lazio, invasione totale da parte dei tifosi biancocelesti al Mapei Stadium. I numeri

3 ore ago

Tifosi Lazio
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio, boom di tifosi in trasferta: settore ospiti quasi sold out per la sfida col Sassuolo

La Lazio continua a confermare il suo straordinario seguito, sia in casa che in trasferta. In vista del match contro il Sassuolo, in programma domenica 18 settembre 2025 alle ore 18, i tifosi biancocelesti stanno rispondendo in massa. Il settore ospiti del Mapei Stadium si avvia rapidamente verso il tutto esaurito, a dimostrazione dell’instancabile passione che circonda la squadra capitolina.

Secondo quanto riportato da fonti vicine all’organizzazione dell’evento, sono già stati venduti oltre 2.900 biglietti nel settore riservato ai sostenitori della Lazio, che ha una capienza complessiva di circa 4.000 posti. Un dato in costante crescita, che lascia prevedere il completo esaurimento dei tagliandi nelle prossime ore.

Un’ulteriore testimonianza della fedeltà del tifo laziale, che non fa mai mancare il proprio calore, nemmeno lontano dall’Olimpico. I sostenitori della Lazio hanno sempre rappresentato un punto di forza per la squadra, capaci di creare un’atmosfera carica di energia anche negli stadi avversari. La trasferta di Reggio Emilia non farà eccezione.

La gara contro il Sassuolo rappresenta un banco di prova importante per la formazione biancoceleste, che punta a dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle ultime giornate. Il sostegno del pubblico, anche in trasferta, sarà un elemento determinante per spingere la squadra verso un altro successo. La Lazio, infatti, ha dimostrato più volte di saper sfruttare l’entusiasmo dei suoi tifosi anche lontano dalle mura amiche.

Nel frattempo, il club ha ricordato sui propri canali ufficiali un momento storico particolarmente caro ai sostenitori: il primo gol di Miroslav Klose con la maglia della Lazio, avvenuto esattamente 14 anni fa. Un omaggio alla storia recente biancoceleste che ha contribuito ad alimentare l’entusiasmo in vista del prossimo impegno.

La Lazio si prepara così a un’altra trasferta con il cuore gonfio di speranze e uno stadio pronto ad accoglierla come in casa. La spinta del pubblico laziale sarà ancora una volta decisiva. E se è vero che i campionati si vincono anche lontano dal proprio stadio, il dodicesimo uomo della Lazio è già pronto a fare la differenza.

