Sassuolo Lazio, Grosso ritrova un titolare. E la strigliata di Carnevali ha suscitato questo effetto sull’ambiente neroverde

In un momento delicato, segnato da due sconfitte consecutive, in casa Sassuolo arriva una notizia a sorpresa che riaccende l’entusiasmo. A fornirla è stato direttamente l’allenatore Fabio Grosso durante la conferenza stampa di vigilia, annunciando un recupero tanto importante quanto inaspettato: «Rivedremo Thorstvedt, forse per uno spezzone. Sono contento che il suo percorso sia nella parte finale». Un rientro fondamentale per le dinamiche del centrocampo neroverde, a cui si aggiunge anche quello del giovane Skjellerup, che dopo un lungo decorso è finalmente di nuovo a disposizione.

Questi recuperi rappresentano una boccata d’ossigeno per una squadra che ha un disperato bisogno di punti. La pressione è alta, soprattutto dopo la strigliata dell’AD Giovanni Carnevali che, come riporta il Corriere dello Sport, ha fatto suonare la sveglia a tutto l’ambiente. L’obiettivo è chiaro: invertire la rotta immediatamente, a partire dalla difficile sfida interna contro la Lazio.

Grosso ha descritto i prossimi avversari come «una squadra con identità precisa, qualità e idee», consapevole che per ottenere un risultato positivo servirà una prestazione di altissimo livello. Secondo il tecnico, un fattore psicologico cruciale potrebbe essere la chiusura del mercato estivo, che ha finalmente definito l’organico. «Ora si sa di essere parte di un progetto e non ci sono più scappatoie», ha spiegato l’allenatore. «Sappiamo chi, dove e come siamo. Dobbiamo essere bravi a trovare la mentalità e motivazioni comuni, questo fa la differenza».

Il messaggio è un richiamo all’unità e alla responsabilità collettiva. Con le distrazioni del mercato archiviate, la squadra non ha più alibi e deve concentrarsi esclusivamente sul campo. Contro la Lazio, il Sassuolo è chiamato a dimostrare di aver recepito il messaggio del proprio allenatore e della società, trasformando la pressione in energia positiva per conquistare un risultato che possa segnare una svolta nella stagione.