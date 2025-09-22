Sarri, striscia di risultati da incubo: soltanto una volta ha fatto peggio in carriera. Il tecnico della Lazio in grossa difficoltà

La sconfitta nel derby fa male, ma i numeri che la circondano fanno ancora più paura. Quella contro la Roma non è solo una battuta d’arresto, ma la fotografia di una crisi profonda che sta travolgendo la Lazio e, in particolare, il suo allenatore, Maurizio Sarri. Il bilancio dopo le prime quattro giornate di Serie A è impietoso: tre sconfitte e una sola vittoria, un avvio che ha già spento gli entusiasmi estivi e acceso un campanello d’allarme.

Ma se il dato della squadra è preoccupante, quello personale del tecnico è ancora più drammatico. Il ko di sabato è stato il settimo nelle sue ultime otto partite ufficiali sulla panchina della Lazio. Una statistica impietosa che unisce la fine amara della sua precedente gestione, culminata con le dimissioni di marzo 2024, e l’inizio disastroso di questo suo secondo capitolo in biancoceleste. Un filo rosso di risultati negativi che suggerisce problemi strutturali mai del tutto risolti.

Per trovare un momento più buio nella carriera del “Comandante”, bisogna tornare indietro di quasi vent’anni. Questa, infatti, è la seconda peggior striscia di risultati mai ottenuta dal tecnico toscano. Il record negativo assoluto risale al turbolento periodo tra il 2007 e il 2008, quando, in una fase nomade della sua carriera, mise in fila ben otto sconfitte in nove partite, un’impresa negativa compiuta alla guida di quattro squadre diverse: Arezzo, Avellino, Verona e Perugia.

Un precedente che fa riflettere. Sarri ha già affrontato e superato momenti difficilissimi, ma i numeri attuali lo riportano a uno dei punti più bassi della sua storia professionale. La pressione è ai massimi livelli: a lui ora il compito di invertire una rotta che sta diventando pericolosamente critica.