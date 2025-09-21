 Sarri a Dazn: «Perso per un erroraccio, non so se tecnico o di superficialità. La solita incazzura per...»
Connect with us

Hanno Detto

Sarri a Dazn: «Perso per un erroraccio, non so se tecnico o di superficialità. La solita incazzura per...»

Hanno Detto

Pellegrini a Lazio Style Channel: «Niente alibi, guardiamoci in faccia. Ecco cosa deve cambiare»

Hanno Detto

Zaccagni a Dazn: «Abbiamo fatto un errore stupido. L'unico appiglio che abbiamo ora è...»

Hanno Detto

Conferenza stampa Sarri: «Evidente il limite di questa squadra, quando ho guardato i tifosi...»

Hanno Detto

Gasperini: «Poteva finire tanto a poco e invece abbiamo rischiato. Felicissimo per i tifosi della Roma, la sentivano particolarmente...»

Hanno Detto

Sarri a Dazn: «Perso per un erroraccio, non so se tecnico o di superficialità. La solita incazzura per…»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Roma 27/08/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri a Dazn: «Perso per un erroraccio, non so se tecnico o di superficialità. La solita incazzura per…». Le parole del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della sua Lazio nel derby con la Roma.

Ecco cosa ha detto: «C’è stata l’occasione per poter pareggiare, quattro cinque occasioni nitide. Abbiamo perso per un erroraccio, vediamo se è tecnico o di superficialità. Abbiamo perso in un brutto modo, tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per la nostra gente, erano tanti e ci hanno creduto. Dispiace per la squadra che ha fatto una gara che non meritava di perdere».

Il tecnico biancoceleste ha poi proseguito: «Il tentativo era di non dar loro punti di riferimento e di inserirsi nei centrocampisti, nel primo tempo l’abbiamo fatto due volte con Rovella e Guendouzi ed erano due occasioni da gol. Dia si è allenato bene in settimana, una mezz’ora di panchina ha fatto bene anche a Taty che è entrato agguerrito. A Rovella è stato chiesto di fare sette minuti soffrendo per non sprecare uno slot. Meritavamo il pari, se facciamo mente locale della partita abbiamo avuto uno sbandamento dopo il gol. Fino a quel momento non è successo niente di particolare. Sul gol abbiamo sbandato e abbiamo avuto quei minuti in cui potevamo prendere anche il secondo. Fino al 38° non ho avuto segnali che potessimo perderla. Sensazione? La solita incazzatura, tristezza post derby perso. L’altro era un 3-0 dopo il 20° del primo tempo. Una storia diversa».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.