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Sarri a LSC: «I rigori vanno preparati con attenzione! La mia prima finale da tecnico della Lazio? L’esperienza aiuta»

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2 giorni ago

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Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni rilasciate a Lazio Style Channel:

PERCORSO COPPA – «In Coppa abbiamo costruito un percorso importante, fatto di partite affrontate con cuore e spirito di sacrificio. Oggi il gruppo ha dato prova di grande maturità, comportandosi da vero uomo squadra e soffrendo compatto nei momenti più difficili. Arrivare in finale dopo aver superato avversari di questo livello rende il cammino ancora più prestigioso, accresce la soddisfazione nostra e quella dei tifosi, che ci seguono con partecipazione e vivono ogni gara con grande trasporto davanti alla televisione».

RIGORI – «I rigori vanno preparati con attenzione e infatti nelle ultime tre giornate abbiamo svolto un’analisi molto approfondita. Motta ha doti fuori dal comune: stasera ne ha neutralizzati quattro su cinque, aggiungendo anche quello parato a Bologna. In Serie A nessuno ha numeri del genere. Mi auguro però che resti con i piedi per terra, perché ha ancora margini di crescita. La mia prima finale da allenatore della Lazio? L’esperienza aiuta, ma da sola non è sufficiente».

TIFOSI – «Ho sempre rispettato la posizione dei tifosi, perché è chiaro che abbiano le loro ragioni. Se però decidessero di tornare e di farci questa sorpresa, per me sarebbe una gioia enorme e sarei l’allenatore più felice del mondo».

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