Sarri e quelle parole ‘rettificate’ dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza»

Sarri e quelle dichiarazioni post Inter ‘chiarite’ dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza»

Al termine della sconfitta subita a San Siro contro l’Inter, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha preso la parola in conferenza stampa per commentare e analizzare la prova della sua squadra. Il club biancoceleste ha poi preso le distanze dalle dichiarazioni del tecnico biancoceleste con un comunicato.

SUL SUO NERVOSISMO E GLI ARBITRI – «Io ero nervoso per un semplice motivo. Non è stato ammonito Lautaro su un fallo su Zaccagni, e l’arbitro ha fatto uscire Zaccagni senza farlo rientrare. Si incazzava pure Padre Pio lì.

L’arbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Ma penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza».

LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB SULLE PAROLE DI SARRI QUI