 Sarri e quelle parole 'rettificate' dalla società: «Penso sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero, perché non ne vedo più all'altezza»
Sarri e quelle parole 'rettificate' dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza»

Noslin nel post partita di Inter Lazio: «Contro l’Inter gara difficile, ora lavoriamo per ritrovare continuità. Ruolo? Per me l'importante è questo»

Conferenza Stampa Cataldi post Inter Lazio: «Con l’Inter abbiamo tenuto, ma dobbiamo crescere nel possesso. Non vogliamo una stagione anonima. Mercato? Difficile»

Conferenza stampa Sarri post Inter Lazio: «Gap ampio con l’Inter, ma la squadra cresce. Nervoso? Si incazzava pure Padre Pio… Mercato? Accetterò tutto fino a questa data»

Pellegrini nel post partita di Inter Lazio: «Gol subito presto, ma siamo rimasti in partita. Guardiamo al futuro con positività»

Sarri e quelle parole ‘rettificate’ dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza»

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri e quelle dichiarazioni post Inter ‘chiarite’ dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza»

Al termine della sconfitta subita a San Siro contro l’Inter, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha preso la parola in conferenza stampa per commentare e analizzare la prova della sua squadra. Il club biancoceleste ha poi preso le distanze dalle dichiarazioni del tecnico biancoceleste con un comunicato.

SUL SUO NERVOSISMO E GLI ARBITRI – «Io ero nervoso per un semplice motivo. Non è stato ammonito Lautaro su un fallo su Zaccagni, e l’arbitro ha fatto uscire Zaccagni senza farlo rientrare. Si incazzava pure Padre Pio lì.

L’arbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Ma penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza».

LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB SULLE PAROLE DI SARRI QUI

