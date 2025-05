Sarri Lazio, tutte le novità sulla trattativa: ecco i dettagli sul ritorno del tecnico nella capitale

Sarri Lazio, tutti gli aggiornamenti ulla trattativa che potrebbe riportare a Roma l’ex allenatore dei capitolini: le ultime

Sarri Lazio non è solo un’idea o una suggestione ma potrebbe presto diventare realtà. Stando alle parole riportate da Radiosei infatti i capitolini avrebbero messo sul piatto un’offerta da tre milioni di euro per due anni.

L’alternativa più forte rimane quella rappresentata da Vieira per il quale serve mezzo milione da versare nelle casse del Genoa. Per questa ragione Lotito aspetta una risposta da Sarri che sarebbe dovuta giungere ieri. Fortunatamente la Fiorentina sembra essersi defilata per la corsa al tecnico per la prossima Serie A.