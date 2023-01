Sarri in conferenza: «Il quarto posto? Ci sono squadre forti...»

Sarri, al termine della partita il tecnico biancoceleste in conferenza ha parlato del quarto posto e non solo

Se il momento negativo sarà solo un ricordo lo dirà solo il tempo, ma la vittoria contro il Sassuolo consente alla Lazio di respirare un po in vista del proseguo della stagione. Sarri in conferenza ha parlato della lotta Champions e non solo:

PAROLE – «Tare ti parlerà delle sue sensazioni. Io ho un cervello autonomo e parlo delle mie. Ho fatto solamente una constatazione. La Lazio ha fatto un top quarto posto, un flop ottavo posto e sono stati considerati tutti buoni campionati dal mondo del calcio. Siamo quinti e sembra che stiamo facendo male»

«C’è qualcosa che non mi tornava. Ho la sensazione che alcune squadre siano più attrezzate di noi, poi se i ragazzi fanno come oggi possiamo dire la nostra. Sarebbe un andare oltre delle previsioni logiche»

INFORTUNIO IMMOBILE – «Ci stiamo abituando, in estate raramente abbiamo avuto un Immobile al 100% delle condizioni fisiche. Ci stiamo arrangiando. La soluzione Felipe su alcuni punti di vista ci dà, su altri ci toglie. Se Felipe dev’essere la soluzione, allora possiamo pensare a un attaccante esterno in aggiunta»