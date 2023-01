Sarri: «I miglioramenti dell’Olimpico? Preferisco accertarmene di persona»

Durante la conferenza stampa odierna, Maurizio Sarri ha parlato anche dei presunti miglioramenti del terreno dell’Olimpico

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così del terreno dell’Olimpico:

«Non ho avuto modo di vedere i progressi dell’Olimpico, mi hanno consegnato un report stamattina che leggerò nei prossimi giorni anche se io ci credo poco. Lo voglio vedere di persona. Il terreno del Via del Mare non sembra di grandissimo livello ma è qualcosa che nel campionato italiano ci si può aspettare di tutto. Eravamo il top del mondo, ora siamo il terzo mondo. In 20 anni è stata un’”impresa”».

