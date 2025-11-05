Sarri ha le idee molto chiare contro l'Inter. Come verrà schierata la Lazio con i nerazzurri? - Lazio News 24

Inter-Lazio, probabili formazioni e strategie in vista della 11ª giornata

Domenica 9 novembre andrà in scena Inter-Lazio, match valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A, con calcio d’inizio alle 20:45. Le due squadre arrivano da risultati positivi: l’Inter ha battuto il Verona, mentre la Lazio ha ottenuto il successo contro il Cagliari, ma le posizioni in classifica sono diverse e rendono la sfida di San Siro particolarmente interessante.

Inter: il 3-5-2 di Chivu

Cristian Chivu dovrebbe confermare il suo classico 3-5-2, con Sommer tra i pali e la difesa affidata ad Akanji, Bisseck e Bastoni. A centrocampo i ballottaggi sono più aperti: Sucic e Calhanoglu dovrebbero partire dal primo minuto, mentre resta il dubbio tra Zielinski e Barella. Il polacco ha impressionato contro il Verona con una prestazione di alto livello e un gol importante, ma Barella garantisce esperienza e affidabilità. In attacco, i terminali offensivi saranno presumibilmente Bonny e Lautaro Martinez, chiamati a trascinare l’Inter contro una Lazio compatta e organizzata.

Lazio: conferme e possibili variazioni

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, punta a confermare il successo ottenuto contro il Cagliari. «La squadra che vince non si cambia» sembra essere il motto del tecnico biancoceleste, intenzionato a schierare lo stesso undici che ha dominato nel posticipo del lunedì. Tra i pali ci sarà Provedel, mentre la difesa dovrebbe vedere Lazzari, Gila, Provstgaard e Marusic.

Un piccolo dubbio riguarda Romagnoli: il difensore ha giocato solo un tempo contro il Cagliari a causa di un problema muscolare. In caso di forfait, Sarri schiererebbe Provstgaard dal primo minuto. A centrocampo Guendouzi, Cataldi e Basic dovrebbero confermare il loro ruolo, mentre in attacco il tridente Isaksen, Dia e Zaccagni appare confermato, pronto a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra.

Lazio pronta a fare la differenza

La Lazio si presenta a San Siro con la consapevolezza di poter giocare a viso aperto. Sarri ha lavorato sulla compattezza e sulla transizione rapida, elementi che possono fare la differenza contro un’Inter aggressiva e in cerca di conferme. La squadra biancoceleste punta a consolidare il proprio cammino in campionato e a dimostrare che la vittoria contro il Cagliari non è stata un caso.

In sintesi, Inter-Lazio si preannuncia una partita combattuta e tatticamente interessante, con Sarri che proverà a sfruttare la solidità difensiva e la qualità del centrocampo per conquistare punti preziosi sul campo dei nerazzurri. La Lazio conferma così la propria crescita e la volontà di rimanere competitiva in Serie A.

