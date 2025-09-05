Sarri e la Lazio, un amore destinato a entrare nella storia. Spunta fuori un nuovo grande record - Lazio News 24

Il tecnico toscano si prepara a battere un record di panchine con i biancocelesti. La situazione in termini di record

Il legame tra Maurizio Sarri e la Lazio è qualcosa di speciale, un rapporto che si è sviluppato rapidamente ma che con il tempo ha trovato una sua forma solida e profonda. L’allenatore toscano, arrivato nella Capitale con entusiasmo e determinazione, si è rapidamente innamorato della città, del club e della sua storia, abbracciando con passione la lazialità che permea ogni angolo di questo leggendario club.

Sarri non è solo un tecnico, ma un simbolo del progetto biancoceleste, un uomo che ha portato una ventata di idee nuove e una mentalità vincente. Il suo modo di lavorare, la sua cura per il dettaglio e la capacità di far rendere al meglio i suoi giocatori hanno fatto sì che la Lazio tornasse a essere protagonista in Serie A, rilanciando ambizioni e speranze.

Oggi, questo rapporto sta per entrare ufficialmente nella storia. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra 10 partite Sarri raggiungerà e supererà un traguardo importante: diventerà l’allenatore che ha guidato più volte una squadra nella sua carriera, e questa squadra sarà proprio la Lazio.

Attualmente, Sarri ha collezionato con la Lazio 139 panchine, mentre il suo precedente record personale risale all’esperienza con il Napoli, dove ha allenato per 148 partite complessive. Il sorpasso è previsto per il match contro il Lecce, in programma il 23 novembre, data che sarà ricordata come un momento storico per il club e per l’allenatore di Figline Valdarno.

Questo record non rappresenta solo un numero: racconta una storia di fiducia reciproca, di un progetto che va avanti con continuità e che si basa su solide fondamenta. La Lazio e Sarri si sono trovati, capiti e supportati, creando un connubio capace di portare risultati e crescita.

Il tecnico toscano, con il suo carattere e la sua esperienza, ha saputo guidare la squadra attraverso momenti difficili e di grande entusiasmo, dimostrando una dedizione unica al ruolo e alla causa biancoceleste.

Con questo traguardo, Sarri non solo entra nella storia personale, ma consolida anche il suo posto nel cuore della Lazio e dei suoi tifosi. Il futuro appare ricco di sfide e opportunità, e Sarri è pronto a scrivere ancora molte pagine importanti con la maglia biancoceleste sulle spalle.