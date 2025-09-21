Sarri delusissimo al triplice fischio di Lazio-Roma. DAZN: «Era arrabbiato perché…». Il tecnico bianconceleste molto rammaricato

Il triplice fischio finale del derby non sancisce solo la sconfitta sul campo per la Lazio, ma dipinge sul volto e nei gesti di Maurizio Sarri i tratti della delusione più profonda. Mentre i giocatori della Roma festeggiano, l’allenatore biancoceleste non attende i convenevoli, mostrando tutta la sua amarezza per una prestazione che, pur generosa, non ha portato al risultato sperato.

A catturare l’istantanea a caldo del suo stato d’animo è l’inviato di DAZN, Tommaso Turci, che dal bordo campo ha raccontato i primi, concitati momenti post-partita, offrendo uno spaccato fedele della reazione del tecnico. Le sue parole descrivono un Sarri ferito e già immerso nell’analisi: «È stato uno tra i primi ad abbandonare il campo insieme a Guendouzi, era molto deluso e arrabbiato.. Ha rimproverato tanto gli attaccanti per l’imprecisione negli ultimi metri ed è per nulla soddisfatto della gestione di alcuni palloni. Ha preso tantissimi appunti. È ‘contento’ di come la squadra ci abbia provato fino alla fine. Sicuramente triste per aver deluso il popolo laziale».

Queste frasi svelano un Sarri a più facce. Da un lato, emerge il comandante furioso, che non perdona l’inefficacia del suo reparto offensivo. Per un allenatore la cui filosofia si basa sulla perfezione geometrica, l’imprecisione nell’ultimo passaggio e la cattiva gestione del possesso palla rappresentano i peccati più gravi. Il suo taccuino, fitto di appunti, è l’immagine simbolo di un’analisi già iniziata a bordo campo, volta a sezionare ogni errore.

Dall’altro lato, traspare l’uomo e il leader che, pur nella rabbia, riconosce lo sforzo del gruppo, quel tentativo di reagire fino all’ultimo secondo. Ma è la tristezza a prevalere, la consapevolezza di aver fallito nell’appuntamento più importante per i suoi tifosi. Sarri lascia così il campo con un carico di rabbia per la prestazione e di amarezza per aver tradito le aspettative della sua gente.