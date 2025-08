Sarri e i suoi debutti in Serie A con la Lazio: un nuovo inizio lontano dall’Olimpico. Tre volte su quattro in trasferta

Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale, si prepara ad affrontare il suo quarto debutto in campionato alla guida della Lazio. Dopo le esperienze passate, anche questa volta il primo fischio della stagione non avverrà tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, ma in trasferta, confermando una tendenza ormai consolidata.

Un solo esordio casalingo

Nel corso del suo mandato biancoceleste, iniziato nel 2021, Sarri ha esordito in casa soltanto una volta. Era la stagione 2022-2023, e la Lazio superò il Bologna per 2-1. Una gara segnata dall’espulsione lampo del portiere Luis Maximiano, arrivato dal Granada e protagonista di un debutto sfortunato. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra riuscì a imporsi grazie alla determinazione e alla qualità dei suoi interpreti.

Debutti in trasferta: tra rimonta e delusione

Il primo debutto assoluto di Sarri con la Lazio risale alla stagione 2021-2022, in casa dell’Empoli. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Filippo Bandinelli, centrocampista toscano, la Lazio reagì con forza. A segno andarono Sergej Milinković-Savić, centrocampista serbo dalle spiccate doti offensive, Manuel Lazzari, terzino instancabile, e Ciro Immobile, bomber e capitano biancoceleste.

Due anni dopo, nel 2023-2024, l’esordio fu invece amaro. A Lecce, Immobile illuse con il gol del vantaggio, ma la squadra salentina ribaltò il risultato con Pontus Almqvist, attaccante svedese rapido e tecnico, e Federico Di Francesco, esterno offensivo figlio d’arte. Quella sconfitta fu il preludio a una stagione complicata, culminata con le dimissioni di Sarri a dieci giornate dalla fine.

Un nuovo capitolo per la Lazio di Sarri

Ora, con l’inizio della stagione 2025-2026, Sarri affronta il suo quarto debutto, il primo del nuovo corso dopo il ritorno in panchina. Lontano dall’Olimpico, ancora una volta, il tecnico cercherà di imprimere subito la sua impronta tattica su una squadra rinnovata e ambiziosa. I tifosi sperano che questo nuovo inizio possa segnare una svolta positiva, lasciandosi alle spalle le incertezze del passato.