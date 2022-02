Sannibale: «Oggi sarà la partita di Felipe Anderson. Su Zaccagni...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Sannibale, ex difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio del match di questa sera contro il Porto.

FELIPE – «Oggi sarà la partita di Felipe Anderson, per una serie di motivi. Non sarebbe dovuto scendere in campo però poi l’assenza di Immobile lo costringe ad essere il titolare stasera e credo che voglia fare bene davanti al Porto per dimostrare il suo vero valore visto che non incise tantissimo. Conceiçao me lo ricordo benissimo, non ho mai potuto giocare con lui perché ai tempi mi allenavo con la Primavera e potevo solo ammirarlo durante gli allenamenti. Lui è una delle icone della storia della Lazio».

ZACCAGNI – «Zaccagni mi auguro possa continuare con questa crescita, spero che anche in Europa possa salire in cattedra e dimostrarsi un grandissimo giocatore, anche perché la Nazionale si avvicina e Mancini lo aspetta. Scenderemo in campo comunque con un tridente non male, ci divertiremo».

ABOLITI I GOL IN TRASFERTA – «La nuova formula del gol in trasferta a me piace, perché permette di giocarsi tutte le partite e consente alle squadre di mettere in campo tutto il loro valore. Ne trae vantaggio lo spettacolo».