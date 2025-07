Condividi via email

Rovella dà il calcio d’inizio alla Terminillo Legend Cup: il laziale all’evento benefico presso il Campo Sportivo di Altura “Enrico Leoncini”

Sport, spettacolo e un grande cuore al Terminillo per la 2ª edizione del “Trofeo Terminillo Legend Cup”, l’atteso appuntamento con il calcio e la solidarietà andato in scena oggi, domenica 13 luglio 2025. L’evento, inserito nel ricco programma del Terminillo Montagna Festival, ha avuto inizio alle ore 16:00 presso il suggestivo Campo Sportivo di Altura “Enrico Leoncini”.

A sfidarsi sul campo sono state due formazioni d’eccezione. Da una parte gli ItalianAttori, la squadra composta da alcuni dei volti più noti e amati del cinema e della televisione italiana. Dall’altra, le Legend Teams, una selezione di ex calciatori che hanno scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio. Una partita che promette divertimento e giocate di classe, unendo la passione per lo sport all’intrattenimento.

Il calcio d’inizio è stato affidato a un ospite speciale: Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio e della Nazionale, che con la sua presenza suggellerà il legame tra il calcio professionistico e le iniziative benefiche. L’intero ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto a sostegno di due importanti realtà del territorio: ALCLI Giorgia Onlus e Progetto Alessandra.

L’evento rappresenta un perfetto esempio di sinergia, con il patrocinio di istituzioni come la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Rieti e la S.S. Lazio, e il fondamentale supporto organizzativo di Mariani Sport e di numerose realtà locali, tra cui Fondazione Varrone e Coni. Una giornata imperdibile per gli amanti dello sport e per chiunque voglia contribuire a una nobile causa, godendo di uno spettacolo unico nella splendida cornice montana del Terminillo.