Rovella Lazio, possibile scambio con Frattesi dall’Inter? La società pensa al gran colpo da Milano per il calciomercato

Rovella Lazio, il centrocampista biancoceleste potrebbe essere ceduto all’Inter in cambio di Frattesi: le ultime sul calciomercato

La Lazio sta cercando nuovi affari da fare sul calciomercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Quest’oggi, dalle pagine de Il Messaggero, Sarri sta per affrontando una grande decisione in vista della prossima stagione.

Da Milano è infatti arrivata l’offerta di scambio di Davide Frattesi in cambio di Nicolò Rovella. Un affare incredibile che, stando alle parole del quotidiano, non sarebbe disdegnato dai capitolini. A proporre l’idea sono stati proprio i nerazzurri. Si attendono ulteriori sviluppi sulla trattativa già nei prossimi giorni.