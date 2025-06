Rovella Lazio, il centrocampista dei capitolini risulta essere intoccabile? Le ultime da Roma sull’ex Juventus

Condividi via email

Rovella Lazio, il centrocampista italiano, fulcro del gioco laziale, pronto per una nuova stagione a Roma? I dettagli

Rovella Lazio, è un rapporto sbocciato e decollato immediatamente. Le due parti si sono trovate immediatamente tanto da far dimenticare al centrocampista ex Juventus la nostalgia per le città di Genova e di Torino.

Roma ha qualcosa in più e, stando a quanto scritto da diversi quotidiani, il giocatore è ritenuto incedibile dalla società biancoceleste. Inutile negare che esiste una cifra anche per il giocatore ma, quel che è certo, è che Lotito e Fabiani non vorranno privarsi tanto facilmente del proprio talento.