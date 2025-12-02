Romagnoli Lazio, la possibilità del rinnovo resta sul tavolo: la posizione del club biancoceleste sul difensore

Romagnoli Lazio, il difensore potrebbe decidere di proseguire la sua avventura con il club biancoceleste. Le ultimissime sul rinnovo

Il tema dei rinnovi continua a tenere banco in casa biancoceleste, e tra i dossier più delicati c’è senza dubbio quello legato al futuro di Romagnoli Lazio, una vicenda che si trascina ormai da diversi mesi. Maurizio Sarri, nelle ultime settimane, ha avviato un confronto diretto con alcuni giocatori in scadenza, come Marusic e Basic, per comprendere le loro intenzioni in vista di un eventuale prolungamento del contratto. Le prime sensazioni indicano che, qualora arrivasse l’intesa, i rinnovi avverrebbero con cifre molto simili a quelle attuali. Nel frattempo, la dirigenza ha ripreso i contatti anche con l’entourage di Alessio Romagnoli, aprendo nuovamente il capitolo più intricato di tutti.

La storia tra Romagnoli Lazio e il rinnovo contrattuale è diventata una vera telenovela. Tutto parte dalla promessa fatta da Claudio Lotito nel 2022, quando il difensore arrivò a parametro zero, accettando un ingaggio più basso rispetto alle offerte ricevute altrove. Quella scelta, motivata dal forte legame con i colori biancocelesti, si basava sull’impegno del presidente di rivedere lo stipendio del giocatore in caso di qualificazione alla Champions League. Un obiettivo raggiunto sul campo, ma la promessa non è mai stata tradotta in un aumento concreto.

Oggi la situazione si presenta complessa: la Lazio vorrebbe lavorare al rinnovo già nel mese di gennaio, ma farlo mantenendo le cifre attuali appare difficilmente percorribile. Romagnoli ritiene di aver rispettato gli accordi e di aver dato un contributo importante alla crescita della squadra, perciò un prolungamento senza adeguamento economico non sarebbe ritenuto congruo dal suo entourage. Ecco perché la trattativa è in salita e richiederà una mediazione attenta da parte della società.

Nel frattempo, il quadro delle scadenze aggiunge pressione alla dirigenza. Nel 2027, infatti, oltre a Romagnoli , andranno in scadenza anche Gila — intenzionato a lasciare il club a parametro zero — oltre a Cancellieri, Provedel, Cataldi, Lazzari, Pellegrini, Patric e Gigot, già inserito nella lista dei possibili partenti. Una situazione che rischia di aprire molteplici fronti critici se non gestita per tempo.

La Lazio, dunque, si trova davanti a una fase cruciale: trattenere una colonna della difesa come Romagnoli significherebbe dare continuità e stabilità al progetto tecnico. Perdere il giocatore, invece, potrebbe avere ripercussioni sia sul campo che in termini di leadership. Il futuro del rapporto Romagnoli Lazio resta incerto, ma la sensazione è che servirà un compromesso per arrivare alla firma.