Romagnoli Lazio, Baroni lo ha scelto come LEADER: le ultime dal RITIRO

Marco Baroni ha individuato in Alessandro Romagnoli uno dei leader della sua Lazio: ecco cosa gli chiede il tecnico

Nella seduta di allenamento di questa mattina Marco Baroni ha subito testato il reparto difensivo e ha subito individuato in Romagnoli il suo leader in campo. Dalle prime indicazioni il numero 13 della Lazio è il giocatore chiamato ad essere più aggressivo, quello che va a prendere a uomo l’avversario in pressing quando creano dal basso, lavorando anche sui movimenti a elastico che gli permettono di rimettersi sulla linea dei compagni in base a come si muove il pallone.

Baroni, da ex difensore, si affida a lui: fascia da capitano o meno (finirà a Cataldi), sarà uno dei leader della squadra.