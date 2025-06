Romagnoli Lazio, il Club informa i propri tifosi circa le condizioni del proprio difensore centrale: le ultime

Condividi via email

Romagnoli Lazio, il comunicato ufficiale dei biancocelesti circa il difensore ex Milan: ecco i dettagli sulle sue condizioni

Romagnoli Lazio. Il difensore ex Milan è diventato una delle colonne portanti della squadra di Sarri e di Baroni nel tempo. La sua dedizione per la maglia biancoceleste è molto evidente ed ora, come conferma il sito ufficiale del club, sta provando a recuperare la condizione a seguito dell’intervento di tonsillectomia presso la clinica Villa Mafalda. Ecco il comunicato del Club circa il proprio giocatore:

«La S.S. Lazio informa che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto a intervento di tonsillectomia presso la clinica Villa Mafalda di Roma. Il difensore biancoceleste sta seguendo regolarmente il decorso post-operatorio e sarà dimesso nei prossimi giorni».