Romagnoli, clima teso a Formello: mercato bloccato e spiragli ancora aperti?

La situazione Romagnoli continua a essere complessa e difficile da decifrare. Il difensore centrale classe 1995 e leader del reparto arretrato biancoceleste, si è regolarmente allenato a Formello, ma il suo stato d’animo non è dei migliori. Il giocatore si sarebbe aspettato un supporto più deciso da Maurizio Sarri, soprattutto dopo le garanzie ricevute dal club circa una possibile partenza subito dopo la gara di Lecce. Una linea che, però, è cambiata nel giro di pochi giorni, anche alla luce di alcune dichiarazioni memorizzate dallo stesso calciatore.

Il contesto resta difficile da spiegare e ancor più da metabolizzare, soprattutto a meno di tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. Nonostante tutto, in casa biancoceleste filtra la volontà di tenere ancora uno spiraglio aperto, segnale che il dossier Romagnoli Lazio non è ancora definitivamente chiuso.

Parallelamente, sul fronte mercato in entrata circolano diversi nomi, spesso accostati con leggerezza. Per quanto riguarda Arnau Martínez, terzino del Girona, ci sono stati effettivamente dei sondaggi esplorativi. Il profilo piace per duttilità e qualità, ma la concorrenza è elevata e al momento non esiste una trattativa concreta né un principio di accordo.

Attenzione anche al nome di Adrian Przyborek, centrocampista classe 2007 del Pogon Szczecin, considerato uno dei talenti emergenti del calcio polacco. I dialoghi con il presidente del club sono confermati, così come l’interesse di altre società, ma la trattativa non è in fase avanzata. La sensazione è che ci sia la volontà di alzare il prezzo attraverso un possibile gioco al rialzo, motivo per cui la Lazio potrebbe anche decidere di virare su altri obiettivi.

Capitolo Noslin: le manifestazioni di interesse non mancano, ma la Lazio non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. La decisione finale spetterà alla dirigenza, che continua a muoversi con cautela in un mercato ancora pieno di incognite.

