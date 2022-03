Roma, Pellegrini alle prese con la faringite: le mosse di Mourinho

Roma, Pellegrini è alle prese con la faringite: il giocatore potrebbe saltare il derby e Mourinho rivedere il centrocampo

Anche Pellegrini, come Zaccagni, ha saltato il derby d’andata e rischia di saltare quello di domani. Il Capitano della Roma ieri doveva presenziare in Campidoglio insieme ad Immobile, invece è stato sostituito da Oliveira a causa della febbre. Il giocatore ha saltato anche la seduta di scarico e il forfait per la gara di domani è possibile: come riporta Il Tempo, a fermare il centrocampista sarebbe una faringite. Oggi effetuerà qualche test, cercando il recupero in extremis, ma la sua presenza non è così scontata.

Le scelte di Mourinho dipenderanno molto dalla presenza di Pellegrini: Oliverira e Veretout potrebbero giocarsi un posto da titolare per chiudere la linea composta da Cristante e Mkhitaryan.