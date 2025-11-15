Roma Lazio, l’ex capitano giallorosso Giannini stuzzica i biancocelesti: «Ricordo quando mostrai le tre dita dopo un derby, mentre succedeva questa cosa!»

Roma Lazio, l’ex capitano giallorosso Giannini stuzzica i biancocelesti. I suoi ricordi al Corriere dello Sport dei derby e un ricordo in particolare

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera giallorossa, compreso uno dei suoi derby più memorabili, quello vinto per 3-0 contro la Lazio, che rimane impresso nella sua memoria come uno dei trionfi più soddisfacenti. Giannini ha anche riflettuto sulla situazione attuale della Roma, parlando con affetto della squadra e dei suoi tifosi.

SUL DERBY E IL GESTO DELLE TRE DITA – «Quando mostrai le tre dita dopo un derby vinto 3-0, mentre i compagni mi alzavano come una bandiera. E tutte le corse dopo i gol».

Giannini ha ricordato con orgoglio il famoso derby vinto 3-0 contro la Lazio, quando, dopo il fischio finale, mostrò ai tifosi avversari le tre dita della mano, simboleggiando la superiorità della Roma in quel periodo.

Il gesto, che divenne subito iconico, rappresentava la gioia e la rivalità accesa tra le due squadre capitoline. Giannini ha anche ripensato alle celebrazioni dopo ogni gol, quando tutta la squadra si univa in un’esplosione di emozioni che lo ha segnato profondamente.

