Roma, per Gazzetta Friedkin ha un grande progetto: stadio, sponsor e due colpi a gennaio. Il giornale così sui piani giallorossi

Le grandi manovre del calcio europeo si svolgono a Roma, dove è in scena la 32ª assemblea generale dell’ECA, ma per il mondo giallorosso l’agenda più importante è quella dettata dal suo presidente. Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, Dan Friedkin è nella Capitale per una serie di incontri cruciali che definiranno le strategie a breve e lungo termine del club. Un vero e proprio summit presidenziale che toccherà tutti i nervi scoperti della società, dal campo al mercato, fino alla partita fondamentale del nuovo stadio.

Il tema più caldo in assoluto è proprio quello infrastrutturale: lo stadio. È questa la priorità che ha portato Friedkin a Roma. L’obiettivo del club è quello di consegnare finalmente il progetto definitivo entro i prossimi 30-40 giorni, un passo atteso da tempo che rappresenterebbe una svolta epocale per il futuro economico e sportivo della Roma. La presenza del presidente serve a dare l’accelerata decisiva a un dossier tanto complesso quanto vitale.

Parallelamente, l’attenzione si sposterà a Trigoria, il cuore pulsante della Roma. Oggi pomeriggio, Friedkin incontrerà l’intero establishment sportivo: il tecnico Gian Piero Gasperini, il ds Frédéric Massara e il direttore tecnico Claudio Ranieri. Sul tavolo ci saranno diversi argomenti. Si partirà dall’ottimo momento della squadra per poi tuffarsi nelle strategie del mercato di gennaio, con l’obiettivo di provare a portare a casa quei due giocatori richiesti con insistenza da Gasperini già dalla scorsa estate.

Ma non si parlerà solo di acquisti. L’incontro sarà l’occasione per discutere anche del futuro di alcuni giocatori chiave. In particolare, si affronterà la situazione dei due “pezzi da novanta” della rosa, il capitano Lorenzo Pellegrini e la stella Paulo Dybala, per consolidare la loro centralità nel progetto giallorosso. Infine, l’agenda di Friedkin prevede anche un incontro con il nuovo responsabile commerciale, Michael Gandler, per fare il punto sulla cruciale questione dello sponsor di maglia. Una visita a tutto tondo per un presidente deciso a plasmare il futuro della sua Roma.