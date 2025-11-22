 Rivali Lazio, protesta incessante dei tifosi viola in vista del match contro la Juve
Rivali Lazio, protesta incessante dei tifosi viola in vista del match contro la Juve. Ecco perché

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Rivali Lazio, protesta dei tifosi viola prima del match contro la Juventus. Una situazione abbastanza interessante

In vista del match tra Fiorentina e Juventus, valido per la 12ª giornata di Serie A, i tifosi viola hanno organizzato un raduno in Piazza della Libertà a Firenze per celebrare la squadra prima della partita. Tuttavia, la questura ha negato il permesso per la coreografia prevista dalla Curva Fiesole, scatenando la protesta dei sostenitori.

L’iniziativa dei tifosi era pensata come un momento di festa e identità collettiva, un modo per sostenere la Fiorentina contro una delle sue avversarie storiche in campionato, la Juventus, tra le principali rivali Lazio nella corsa alla parte alta della classifica. L’assenza della coreografia è stata percepita come una limitazione della libertà di espressione dei tifosi, che puntavano a colorare il Franchi con bandiere, striscioni e simboli della città e della squadra.

La protesta si è diffusa rapidamente sui social, con molti supporters che hanno denunciato la rigidità delle autorità, sottolineando che l’iniziativa non avrebbe creato problemi di sicurezza ma avrebbe contribuito a rafforzare l’identità della tifoseria. Per i tifosi, il divieto della coreografia è un colpo anche simbolico, perché toglie visibilità a un momento importante della passione per la propria squadra.

Il match di oggi assume così un significato particolare per chi segue la Fiorentina da vicino: non è solo una sfida sul campo, ma anche un’occasione per ribadire il legame con la squadra contro le grandi avversarie, tra cui la Juventus, da sempre considerate tra le principali rivali Lazio nella lotta per la zona alta della Serie A.

In assenza della coreografia, i tifosi saranno comunque presenti allo stadio, pronti a sostenere la squadra durante i 90 minuti, dimostrando che l’entusiasmo e la passione per la Fiorentina non dipendono solo dagli eventi organizzati, ma dalla fedeltà verso la propria squadra e dalla rivalità con i grandi club del campionato.

